Возьму в аренду торговую площадь от 500 до 1000 кв.м. Направление Хозтовары. Тел. +7 922-74-07-700 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме на улице 8 Марта всего шесть домов
Первый интернет гипермаркет мебели

В Кыштыме на улице 8 Марта всего шесть домов

Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Об этой улочке, расположенной в частном секторе центральной части города Кыштыма, можно вспомнить разве что в преддверии 8 Марта.

               

– Сама же улица с таким красивым названием абсолютно ничем не примечательна, – сказал сайту «КР» председатель уличного комитета Юрий Власов. – На ней всего шесть частных домов, да и то половина из них заброшена. Улица 8 Марта находится вниз от магазина «Молния», неподалёку от болота.

 

Улица 8 Марта – одна из немногих в нашем округе, в названии которой есть имя числительное. Количество таких улиц в Кыштыме составляет всего 7 процентов от их общего числа. Наряду с улице 8 Марта это улицы – Первого Мая, Первая Иртяшская, Первая Корундовая, Первая Пионерская, Первая Южная, Вторая Дачная, Вторая Иртяшская, Вторая Корундовая, Вторая Пионерская, Вторая Сугомакская, Вторая Уфалейская, Вторая Южная, Третья Дачная и улица Девятого Января.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter