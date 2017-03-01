В Кыштыме на улице 8 Марта всего шесть домов

Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Общество

Об этой улочке, расположенной в частном секторе центральной части города Кыштыма, можно вспомнить разве что в преддверии 8 Марта.

– Сама же улица с таким красивым названием абсолютно ничем не примечательна, – сказал сайту «КР» председатель уличного комитета Юрий Власов. – На ней всего шесть частных домов, да и то половина из них заброшена. Улица 8 Марта находится вниз от магазина «Молния», неподалёку от болота.

Улица 8 Марта – одна из немногих в нашем округе, в названии которой есть имя числительное. Количество таких улиц в Кыштыме составляет всего 7 процентов от их общего числа. Наряду с улице 8 Марта это улицы – Первого Мая, Первая Иртяшская, Первая Корундовая, Первая Пионерская, Первая Южная, Вторая Дачная, Вторая Иртяшская, Вторая Корундовая, Вторая Пионерская, Вторая Сугомакская, Вторая Уфалейская, Вторая Южная, Третья Дачная и улица Девятого Января.