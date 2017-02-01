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В Кыштыме открылась социальная столовая для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Автор: КР от Сегодня, 12:42 Категория: Общество

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По инициативе волонтёров, которые сами когда-то испытывали нужду, в Кыштыме в здании бывшей общественной бани, расположенной в доме №148 на улице Юлии Ичёвой,  начала работать социальная столовая. Два раза в неделю по вторникам и четвергам  здесь получают бесплатные горячие обеды малоимущие одинокие пенсионеры, мужчины и женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также многодетные семьи с низким достатком.

 

По словам одного из волонтёров Евгения Новгородцева, в течение одной недели число посетителей социальной столовой выросло с 25 до 70 человек.  Накормить всех удаётся при поддержке местных предпринимателей. Кроме того, волонтёры объявили о начале благотворительной акции «Подари килограмм».

 

Организаторы проекта призывают неравнодушных жителей Кыштыма  поделиться продуктами питания: крупами, консервами, макаронными изделиями, картофелем и заготовленными на зиму овощами, выращенными на садовых участках. Подробнее узнать о том, как оказать помощь социальной столовой, можно  непосредственно у Евгения Новгородцева по телефону 89525042496.

 

Столовая на улице Юлии Ичёвой – первый такой опыт волонтёров. Они планируют открыть подобные пункты горячего питания в каждом микрорайоне.

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