В Кыштыме крещенскую купель начнут рубить уже в конце этой недели

Автор: КР от Вчера, 11:11 Категория: Общество

Как сообщил сайту «КР» директор станции юных туристов «Странник» Леонид Щербаков, прорубь на городском пруду за их образовательным учреждением будет прямоугольной – около метра в ширину и два с половиной в длину. И вход, и выход из неё будут оборудованы деревянными лестницами с поручнями.

По периметру купели установят сосёнки – непроданные деревца привезли с ёлочных базаров ещё 31 декабря. Вполне возможно, что педагоги и воспитанники «Странника» соорудят рядом фигуры из снега. Если лёд окажется не слишком толстым и получиться выпилить ровные куски, то из них сделают крест.

Настоятель храма Сошествия Святого Духа отец Константин

освящает купель на городском пруду в прошлом году

Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа установит вблизи проруби большую палатку, где любой желающий сможет переодеться. О горячем чае каждому придётся позаботиться самостоятельно.

За купающимися кыштымцами и гостями города будут следить спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Они будут дежурить у купели с 22 часов 18 января до трёх часов 19 января. Других охраняемых мест купания на территории городского округа не предвидится.

Врачи напоминают: погружение в ледяную воду противопоказано тем, кто страдает хроническими тяжелыми заболеваниями. У людей с острыми заболеваниями переохлаждение может спровоцировать инсульт, гипертонический криз и прочие опасные для жизни состояния. Даже для здорового человека нахождение в воде низкой температуры – сильный стресс.

Ни в коем случае нельзя купаться в состоянии опьянения. К купели необходимо подходить в нескользкой и легкоснимаемой обуви. Окунаться лучше всего по шею, не находясь в воде более одной минуты.