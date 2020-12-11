В Кыштым поступила первая партия «губернаторских» подарков к Новому году

Сегодня, 11:27 Категория: Общество

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По данным управления социальной защиты населения Кыштымского округа, в наш город поступила первая партия «губернаторских» подарков в количестве 1318 наборов.

Они предназначены для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и опекаемых, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость одного сладкого подарка – около 200 рублей.

По словам начальника УСЗН Светланы Лашмановой, на следующей неделе в Кыштым должно поступить ещё 417 «губернаторских» наборов, приобретённых также за счёт средств областного бюджета. Кроме того, из бюджета Кыштымского округа также выделены деньги на новогодние подарки детям, воспитывающимся в семьях льготных категорий. На эти средства закуплено 795 сладких наборов.

Ещё 26 подарков к Новому году получат дети-инвалиды с особенными заболеваниями.