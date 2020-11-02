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В Кыштыме пройдут соревнования по баскетболу среди мужчин

Вчера, 16:17 Категория: Общество
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В День народного единства, 4 ноября, в физкультурно-спортивном комплексе мужские баскетбольные команды Кыштыма поборются в турнире.

Организатором соревнований выступает автономная некоммерческая организация «Баскетбольный клуб «Кыштым», которая на протяжении года занимается развитием данного спорта в нашем городе.

Поболеть за баскетболистов  можно по адресу: улица Малышева, 60. Начало регистрации команд в 10:00.

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Теги: Кыштым Баскетбол

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