Жители Кыштыма выберут народных избранников в Собрание депутатов

Сегодня, 10:49 Категория: Общество

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Изображение с сайта Pixabay

В Собрании депутатов Кыштымского городского округа вышло решение № 747. Согласно статье 10 закона Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах» определена дата выборов в Собрание депутатов КГО шестого созыва.



Жителям Кыштыма предстоит сделать свой выбор 13 сентября 2020 года. Напомним, депутатов в Собрание депутатов округа они будут выбирать сроком на четыре года.