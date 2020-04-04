В Кыштыме моют дороги с применением дезинфицирующих средств

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Фото Максима Марининова

Муниципальное предприятие «Дорсервис» проводит в Кыштыме мойку автомобильных дорог с применением дезинфицирующих средств. Первая поливомоечная машина вышла в рейс в минувшую среду. Были обработаны улицы Ленина (от переезда до центра), Садовая и Освобождения Урала. Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, вчера дорожная техника дважды прошла по улице К. Либкнехта (от въезда в город до улицы Ленина), а также приступила к влажной уборе улицы Республики и тротуара на улице К.Либкнехта (от ул.Ленина до К. Косолапова).

Влажная уборка улично-дорожной сети нашего города продолжается.