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В Кыштыме моют дороги с применением дезинфицирующих средств

Сегодня, 08:00 Категория: Общество
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Фото Максима Марининова

Муниципальное предприятие «Дорсервис» проводит в Кыштыме мойку автомобильных дорог с применением дезинфицирующих средств. Первая поливомоечная машина вышла в рейс в минувшую среду. Были обработаны улицы Ленина (от переезда до центра), Садовая и Освобождения Урала. Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, вчера дорожная техника дважды прошла по улице К. Либкнехта (от въезда в город до улицы Ленина), а также приступила к влажной уборе улицы Республики и тротуара на улице К.Либкнехта (от ул.Ленина до К. Косолапова). 

Влажная уборка улично-дорожной сети нашего города продолжается.

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Теги: Кыштым Мойка дорог Дорсервис

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