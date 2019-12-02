Вниманию граждан Узбекистана, находящихся на территории Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 16:25 Категория: Общество

22 декабря 2019 года в Узбекистане состоятся выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и депутатов местных Кенгашей.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом Республики Узбекистан. Впервые на выборах представлено пять политических партий – Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия «Адолат» (Справедливость») и Экологическая партия Узбекистана.

Основной лозунг избирательной кампании Узбекистана, вступившего в новый, демократический этап развития, – «22 декабря 2019 года: Новый Узбекистан – новые выборы!»

В целях обеспечения избирательных прав граждан Узбекистана, находящихся на территории России, при дипмиссии и генеральных консульствах республики в Российской Федерации, созданы специальные избирательные участки.

В этой связи сообщаем, что граждане Узбекистана, временно или постоянно проживающие на территории Челябинской области, могут принять участие в выборах, посетив избирательный участок № 18 в городе Екатеринбурге (образован при Генеральном консульстве Республики Узбекистан в г. Екатеринбурге).

Избирательный участок расположен по адресу: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, 4-й этаж, каб. № 415. Телефоны для справок: +7 (343) 272-31-66, +7 (953) 822-00-11.

График работы участка в день выборов (22.12.2019 г.): с 08.00 до 20.00 часов.

Граждане Узбекистана, осуществляющие временную трудовую деятельность на территории Челябинской области, также имеют возможность проголосовать досрочно. В этом случае выезда за пределы Челябинской области не потребуется – досрочное голосование будет проводиться 13 декабря 2019 года в МКУ «Центр народного единства» в г. Челябинске (ул. Салютная д. 22) с 13.00 до 16.00 часов.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с действующим порядком, граждане временно или постоянно проживающие за границей, обращаются в письменной форме в участковую избирательную комиссию для голосования. В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина; его дата рождения, последнее постоянное место жительства в Республике Узбекистан (при наличии), адрес проживания за границей, номер телефона, копия паспорта с отметкой о прописке в Узбекистане (при наличии), одно фото 3х4 см.

Отсутствие указанных данных в письменном обращении гражданина, может быть основанием не включения в избирательный список.

Кроме того, граждане Узбекистана могут не менее чем за пятнадцать дней до выборов подать обращение в участковую избирательную комиссию за рубежом в электронной форме о включении в список избирателей посредством официального веб-сайта Министерства иностранных дел республики Узбекистан.

В настоящее время на данном ресурсе уже открыта опция «электронная регистрация» избирателей (http://saylov.mfa.uz), содержащая специальную анкету, по заполнению которой пользователь получает персональный идентификационный номер физического лица.

За дополнительными разъяснениями рекомендуется обратиться в участковую избирательную комиссию № 18 по телефонам:

+7 (343) 272-31-66, +7 (953) 822-00-11.