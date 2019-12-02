Под надёжной ли охраной детсады в Кыштыме?

Автор: КР от Сегодня, 08:49 Категория: Общество

Журналист «Кыштымского рабочего» попытался зайти в дошкольные учреждения в разгар рабочего дня.

В микрорайоне Нижнего Кыштыма не удалось попасть внутрь ни одного садика.

Зато детский сад № 24 «Ручеёк» в радиогородке оказался, увы, более гостеприимным. Входные двери групп были заперты, а вот через центральный вход – милости просим. Причём этот садик – один из крупнейших в нашем городе. Его посещают около трёхсот девчонок и мальчишек.

– К нам всё равно никто посторонний не зайдёт, – убеждает журналиста заведующая Любовь Заскалько. – На первом этаже всегда находится уборщица, Фатима Фатыховна, которая не пропустит чужих.

Как бы корреспондент ни пыталась переубедить Любовь Михайловну, что уборщица, в случае чего, вряд ли сможет дать отпор непрошеному посетителю, заведующая осталась при своём мнении. Однако, в конце концов, она всё же согласилась: центральный вход дошкольного учреждения тоже должен быть закрыт.

В последнее время в российских образовательных учреждениях под ударом всё чаще оказываются дети. Поэтому ужесточение требований безопасности – мера крайне необходимая.

После трагедии в Нарьян-Маре, где в конце октября пьяный мужчина беспрепятственно проник в детский сад и убил шестилетнего мальчика, были проведены внеплановые инструктажи по безопасности во всех образовательных учреждениях. Затем специалисты управления по делам образования Кыштымского городского округа выехали в дошкольные учреждения. В одном из них оказались не готовы к такой проверке...

– Вопросы безопасности всегда в приоритете, – сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако. – Начиная с прошлого года, все кыштымские детские сады оснащены камерами наружного видеонаблюдения. Запись производится по всему периметру территории круглосуточно. На сегодняшний день часть входных групп оборудована домофонами. В следующем году эта работа будет продолжена. Мы планируем постепенно заменить все двери на железные, с установкой домофонов.

Кроме того в детских садах есть тревожные кнопки, которые передают сигнал на пульт диспетчера отдела вневедомственной охраны. В случае вызова бойцы Росгвардии прибудут на место в считанные минуты.

Подробный материал на эту тему - в завтрашнем номере газеты "Кыштымский рабочий".

Мнение

Ольга АЛИЕВА, мама двоих детей, создатель группы ВКонтакте «Мамочки Кыштыма»:

«Мой сын посещает детский сад № 24. У меня нет никаких претензий к вопросам безопасности наших детей в этом учреждении. Входные двери групп начали закрывать давно, ещё до трагедии в Нарьян-Маре. И мы с родителями очень благодарны руководству садика за такие меры. Даже вечером, когда мы забираем детей из сада, дверь всегда заперта. Знаю точно, что наши дети находятся в безопасности под чутким контролем воспитателей».