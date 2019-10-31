Полиции Кыштыма предупреждает об ответственности за ненависть и вражду

Автор: КР от Вчера, 16:01 Категория: Общество

До 4 ноября в Кыштыме продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде».

Начальник отдела уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Андрей Киприянов напоминает, что согласно российскому законодательству запрещено возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.

В соответствии со статьёй 29 Конституции РФ запрещается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

За возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства предусмотрена уголовная статья 282 уголовного кодекса РФ. Это касается случаев, если они совершены публично, с использованием средств массовой информации, либо через интернет.

Примерами таких нарушения являются выступления на митингах или собраниях, размещение соответствующей информации в журналах, на сайтах, также к этому относятся высказывания, побуждающие к геноциду, массовым репрессиям, применению насилия в отношении какой-либо нации или расы.

За совершение преступления, подпадающего под действие статьи 282 УК РФ, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.