В Берлине разыскивают фронтовика, родившегося в Челябинске

Автор: КР от Сегодня, 17:38 Категория: Общество

Фото из личного архива героини публикации

Эта совершенно невероятная история началась на второй год после войны, когда и появилась на свет автор письма, жительница Берлина Нина Михаела Шауль.

Сейчас ей 73 года, но она по-прежнему надеется на то, что ей удастся разыскать хоть какие-нибудь сведения о своём отце, которого она никогда в жизни не видела. И вот произошло чудо! Буквально две недели назад её русская подруга из общества «Дети освобождения» разыскала на сайте «Память народа» страничку об её отце, биография которого, как оказалось, связана с Челябинском.

Трудно представить себе неописуемое волнение и радость, которое охватило пожилую женщину. И она тотчас решила написать письмо в Челябинск. Однако сама Нина Михаела не владеет русским языком в такой степени, чтобы обратиться в письменном виде ко всем южноуральцам. Эту миссию выполнила её верная подруга, Нина Вебер. Письмо было направлено в газету «Южноуральская панорама». Вот его текст:

«Дорогая редакция!



Вот эта чёрно-белая фотография 1945 года — единственная реликвия, бережно хранимая в нашей семье уже больше 70 лет, оставшаяся мне в память об отце.

Моя мать и мой отец познакомились и подружились в послевоенном Берлине, его воинская часть была расквартирована в уцелевших жилых домах на улице, где жила моя мама. Незадолго до моего дня рождения (а родилась я в сентябре 1946 года) отец ушел утром на службу, а вечером не вернулся обратно. Он исчез из Берлина, а друзья-сослуживцы сказали маме, что мой отец расстрелян. Вероятно, это были последствия «запретной любви» между красноармейцем и иностранкой. Мама назвала меня Ниной, так, как он хотел.



Мама ждала отца всю свою оставшуюся жизнь. Моя мать мне очень мало что могла рассказать об отце, потому что она не знала русского языка и общаться родителям приходилось на ломаном немецком.



А я чувствовала себя всегда как птица с одним крылом. Найти отца или узнать что-нибудь о его судьбе стало для меня главной мечтой моей жизни.



Всерьёз заняться поисками отца мне удалось только после падения Берлинской стены, то есть где-то с середины 90-х годов прошлого столетия. Мне пришлось со временем освободить в книжном шкафу целую полку для моих запросов в разные архивы и отрицательных ответов на них. Было такое впечатление, что мой отец действительно провалился бесследно сквозь землю.



Никто не может представить моё неописуемое волнение и радость, когда одна моя русская подруга из общества «Дети освобождения» пару недель назад разыскала на сайте «Память народа» три наградных листа на имя моего отца: две медали «За отвагу» и один орден Красной Звезды.



Теперь у меня имеется достаточно подробная информация о нём.

Зовут моего отца Исхаков Хамет Мухарамович.

Родился он 15 мая 1916 года в городе Челябинске.

Призван на фронт 18 июня 1941 года Советским РВК города Челябинска.

Воевал с 1941 по 1945 год в составе 259 сп 179 сд 43 Армии Первого Прибалтийского фронта в должности телефониста. Звание: ефрейтор (в 1946 году — гвардии старший сержант).

Член ВКП (б) с 1943 года.

Дорогие челябинцы, земляки моего героического отца!

Пожалуйста, не будьте безразличными к моей просьбе, идущей к вам всем от чистого сердца! Помогите найти хоть какой-нибудь след моего отца. Может, кто-то знает семью Исхаковых персонально, а если нет, спросите соседей, коллег по работе, у своих друзей и знакомых.



После того, как я изучила полученную мною такую бесценную информацию из этих трёх листочков, в моей душе загорелся лучик надежды. Но посудите сами, разве же это по-человечески — убить, расстрелять невиновного молодого человека только за то, что после этой немилосердной войны ему хотелось жить и любить! Я надеюсь, он остался жить, у него была семья и хорошая, достойная мирная жизнь, о которой он так мечтал на войне и после ее окончания.

Нина Михаела Шауль. Берлин. Германия».



Автор письма просит всех, кто располагает какой-либо информацией об отце, передать её в редакцию газеты «Южноуральская панорама» mail@up74.ru.





