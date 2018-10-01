В Кыштыме у опасного преступника не получилось выйти на свободу раньше времени Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Общество 0 Мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии №10 за разбой и незаконное хранение оружия, подал ходатайство о сокращении срока пребывания в тюрьме. После этого Кыштымский городской суд вынес постановление, согласно которому наказание изменили – вместо девяти лет лишения свободы в колонии строго режима назначили ограничение свободы на срок один год и два месяца. В апелляционной инстанции областного суда не согласились с таким решением. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в качестве доводов были представлены факты о том, что мужчина был судим неоднократно. Во время отбывания наказания он постоянно нарушал порядок, за что не единожды водворялся в штрафной изолятор. После рассмотрения апелляционной жалобы Челябинский областной суд отменил постановление Кыштымского городского суда, оставив срок лишения свободы прежним. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить