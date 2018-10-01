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В Кыштыме у опасного преступника не получилось выйти на свободу раньше времени

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Общество

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Мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии №10 за разбой и незаконное хранение оружия, подал ходатайство о сокращении срока пребывания в тюрьме. После этого Кыштымский городской суд вынес постановление, согласно которому наказание изменили – вместо девяти лет лишения свободы в колонии строго режима назначили ограничение свободы на срок один год и два месяца.

 

В апелляционной инстанции областного суда не согласились с таким решением.

 

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в качестве доводов были представлены факты о том, что мужчина был судим неоднократно. Во время отбывания наказания он постоянно нарушал порядок, за что не единожды водворялся в штрафной изолятор.

 

После рассмотрения апелляционной жалобы Челябинский областной суд отменил постановление Кыштымского городского суда, оставив срок лишения свободы прежним.

 


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