В Кыштыме за торговым центром «Фаэтон» самовольно установлен шлагбаум. Возникли проблемы с вывозом мусора и у автомобилистов

Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: Общество

Со вчерашнего вечера автолюбители и посетители торгового центра «Фаэтон» столкнулись с неудобствами, вызванными появивлением шлагбаума при въезде на стоянку с обратной стороны здания. И если легковушки ещё могут его объехать, то мусоровоз, забирающий отходы с контейнерной площадки сетевого магазина «Монетка», и машины с продуктами, направляющиеся для разгрузки в этот же магазин, попросту не пускают.

Камнем преткновения стал конфликт на почве бытовых отходов. Ранее оба здания торгового центра «Фаэтон» принадлежали одному владельцу. Сейчас же помещения, где располагается сетевой магазин «Монетка», в собственности у другой компании.

Как сказали сайту «КР» в администрации ТЦ «Фаэтон», установка шлагбаума – мера вынужденная. На протяжении долгого времени жильцы ближайших улиц и сетевой магазин «Монетка» устраивали здесь настоящую свалку. Предоставленные фотографии нашему корреспонденту подтверждали этот факт.

По заверению администратора, бытовые отходы сюда не только несут, но и привозят на машинах. Территория принадлежит «Фаэтону», поэтому и был ограничен въезд на неё за обоими зданиями для мусоровозов и машин, направляющихся для разгрузки в «Монетку». При этом любому водителю легкового автомобиля проезд, по словам тоже администратора, открывают.

Однако замок на нём заперт. Водители легковых автомобилей его попросту объезжают.

– Теперь на этом участке постоянно возникают пробки. Машины вынуждены сдавать назад, когда не могут проехать за шлагбаум, а это создаёт каждый раз аварийные ситуации, – сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Гурцкая, выезжавший на место. – Я думаю, право на установку шлагбаума торговый центр «Фаэтон» не имел. Никакого разрешения на это в администрации округа не запрашивалось. Будем разбираться. Сейчас поднимаем необходимые документы в отделе архитектуры.

Как сказал сайту «КР» инспектор дорожного надзора ГИБДД Кыштыма Станислав Беляев, возбуждено дело по статье 12.33 КоАП. В настоящее время идёт проверка законности установленного шлагбаума, так как это техническое средство, которое создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

– Пункт 1.5 Правил дорожного движения запрещает загораживать подъезды и проезды к зданиям, – сказал сайту «КР» Станислав Сергеевич. – Раньше был заезд, сейчас его нет. А это уже помеха дорожному движению.

Тем временем территория возле сетевого магазина «Монетка» начинает стихийно заполняться мусором. Урны здесь уже давно переполнены. Отходы уже просто лежат у входа в магазин и на тротуаре.