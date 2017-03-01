В Кыштыме третью годовщину присоединения Крыма к России отметили флешмобом
Автор: КР от Сегодня, 13:19 Категория: Политика
Сегодня около полусотни кыштымских школьников и волонтёров прошлись с российскими флагами и транспарантами «Крым» от ДК «Победа» до центра города. Такая акция была организована общественной молодёжной палатой Кыштымского городского округа при поддержке отдела по делам молодёжи администрации.
Впервые Крым подчинился Российской империи в XVIII веке. Реальным это стало благодаря Кучук-Кайнарджийскому миру, который наша страна заключила с Турцией после первой турецкой войны Екатерины в 1774 году. Восьмого апреля 1783-го императрица выпустила манифест, объявлявший Крым державной территорией и обещавший всестороннюю защиту крымчанам.
В 1921 году Крымская АССР была сформирована в составе РСФСР. В 1946-м ей на смену пришла Крымская область. В 1954-м область сделали частью Украинской АССР. А в 1992-м с принятием крымской конституции полуостров отошёл Украине.
Новая история российско-крымских отношений началась в 2013 году. По Украине прокатились волнения и протестные акции против власти. И уже в феврале 2014-го президент Виктор Янукович покинул свой пост.
Идеологию и политические решения новой власти жители Крыма восприняли негативно. Недовольство вылилось в референдум, после которого Крым сначала объявили суверенной территорией, а затем — частью РФ. Официальная дата присоединения Крыма к России — 18 марта. Именно этого числа Владимир Путин принял документ, включающий Республику Крым и город Севастополь в состав Российской Федерации.
– Будущее Крыма определили люди. Они проголосовали за воссоединение с Россией. Всё. Точка, – ответ президента России на критику вхождения Крыма в РФ.
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