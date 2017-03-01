Возьму в аренду торговую площадь от 500 до 1000 кв.м. Направление Хозтовары. тел. +7922-74-07-700 Предприятию требуется главный энергетик. Обращаться по тел. 89226315548 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме третью годовщину присоединения Крыма к России отметили флешмобом

В Кыштыме третью годовщину присоединения Крыма к России отметили флешмобом

Автор: КР от Сегодня, 13:19 Категория: Политика

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Сегодня около полусотни кыштымских школьников и волонтёров прошлись с российскими флагами и транспарантами «Крым» от ДК «Победа» до центра города. Такая акция была организована общественной молодёжной палатой Кыштымского городского округа при поддержке отдела по делам молодёжи администрации.

 

 

 

Впервые Крым подчинился Российской империи в XVIII веке. Реальным это стало благодаря Кучук-Кайнарджийскому миру, который наша страна заключила с Турцией после первой турецкой войны Екатерины в 1774 году. Восьмого апреля 1783-го императрица выпустила манифест, объявлявший Крым державной территорией и обещавший всестороннюю защиту крымчанам.

 

В 1921 году Крымская АССР была сформирована в составе РСФСР. В 1946-м ей на смену пришла Крымская область. В 1954-м область сделали частью Украинской АССР. А в 1992-м с принятием крымской конституции полуостров отошёл Украине.

 

Новая история российско-крымских отношений началась в 2013 году. По Украине прокатились волнения и протестные акции против власти. И уже в феврале 2014-го президент Виктор Янукович покинул свой пост.

 

Идеологию и политические решения новой власти жители Крыма восприняли негативно. Недовольство вылилось в референдум, после которого Крым сначала объявили суверенной территорией, а затем — частью РФ. Официальная дата присоединения Крыма к России — 18 марта. Именно этого числа Владимир Путин принял документ, включающий Республику Крым и город Севастополь в состав Российской Федерации.

 

– Будущее Крыма определили люди. Они проголосовали за воссоединение с Россией. Всё. Точка, – ответ президента России на критику вхождения Крыма в РФ.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter