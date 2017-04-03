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Концерт Валерия Каримова

Автор: КР от Сегодня, 12:11 Категория: Фотогалерея

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В воскресенье, 9 апреля, в арт-клубе «Корсар» состоялся концерт уроженца нашего города, рок-исполнителя, давно живущего в Москве, Валерия Каримова.
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