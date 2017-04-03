Концерт Валерия Каримова
Автор: КР от Сегодня, 12:11 Категория: Фотогалерея
В цех по изготовлению мебели требуются станочники и маляры по дереву. Оплата каждую неделю. Максимальный испытательный срок 8 недель. З/П 32000 в месяц. тел. для справок: +79514742400 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.
Автор: КР от Сегодня, 12:11 Категория: Фотогалерея
Комментарии
Летом в Кыштыме появится воркаут-площадка для занятий спортом под открытым небом (Антошка)
Главное лавочки не ставьте, а то площадка из спортивной в пивную превратится >>>
В мае в микрорайоне Нижнего Кыштыма откроется новый торговый комплекс (Кирилл Мазур)
торговые коплексы ,супермаркеты , дикси-шмикси ,пятерочки-уерочки,красно-белые - вот они градообразующие предприятия кыштыма жизнь становится все интересней >>>
Спасатели из Кыштыма прочёсывают окрестности Каслей в поисках подростка (Гость Серёга)
Ремень по заднице надо было во время применять а сейчас уже поздно >>>
Злостному неплательщику штрафов из Кыштыма грозит запрет на выезд за границу (Горожанин)
И что ему это ограничение, если за 3 года 8 раз привлекался и 5 раз был арестован Какому-нибудь пенсионеру за мелочь, вроде знака "Ш", все нервы вымотают, а "заядлый 22-летний нарушитель", гоняющ >>>
В Кыштыме управляющие компании отчитались о готовности выполнить закон об энергосбережении (slesar)
Да Вы наверное все перепутали Впервые слышу о том, что УК «Комфорт» провел собрание собственников жилья У нас никаких собраний не было и никаких протоколов я в помине не видел >>>
Все комментарии