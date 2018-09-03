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Сегодня на стадионе физкультурно-спортивного комплекса состоялся фестиваль ГТО

Автор: КР от Вчера, 15:28 Категория: Фотогалерея

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Нормативы первой и второй ступени сдали около 70 учеников из всех школ города в возрасте от семи до 12 лет.
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