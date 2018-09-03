Сегодня на стадионе физкультурно-спортивного комплекса состоялся фестиваль ГТО Автор: КР от Вчера, 15:28 Категория: Фотогалерея 0 Нормативы первой и второй ступени сдали около 70 учеников из всех школ города в возрасте от семи до 12 лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить