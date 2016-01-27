Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме санитары-добровольцы спасли людей от ядерного поражения

В Кыштыме санитары-добровольцы спасли людей от ядерного поражения

Автор: КР от Вчера, 14:17 Категория: Медицина

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

На лыжной базе «Спартак» состоялись соревнования санитарных дружин и санитарных постов предприятий и учреждений Кыштымского городского округа. Как сказала сайту «КР» специалист управления гражданской защиты Евгения Баландина, из предприятий в них приняли участие санитарные дружины медеэлектролитного завода, машобъединения и радиозавода. Среди санитарных постов за первое место боролись работники исправительной колонии № 10, Кыштымводоканала и Дорсервиса.

 

 

Сборные команды дружинников, по девять человек в каждой, прошли пять этапов. Они демонстрировали свои санитарные сумки, а также надевали противогазы и респираторы. Кроме того, сан дружины должны были выдержать экзамен на действия в очагах ядерного и химического поражения, инфекционного заболевания, а также в госпитале по уходу за поражёнными больными.

 

 

В команды санпостов вошли по четыре человека. Они выполняли три задания: показывали своё умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также отрабатывали навыки работы в случае ядерной утечки и в эпицентре инфекционного заболевания.

 

 

Лидерами соревнований среди санитарных дружин стали радиозаводчане. В прежние годы первое место чаще всего занимали работники КМЭЗ. Среди санитарных постов лучшими стали сотрудники колонии, оставив позади бывших победителей – Кыштымводоканал.  

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 27.01.2016
  • Статус: Пользователь offline
  • 43 комментария
  • 0 публикаций
Чушь. Объявите сейчас боевую тревогу. Никто не отреагирует. У нас если проверяют работоспособность систем оповещения и бригад МЧС, то население вообще в этих проверках не используется. Так что при реальной угрозе 90%, а то и более, жителей города, просто погибнут.
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter