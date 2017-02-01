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Жителей посёлка Большие Егусты доставят в больницу Кыштыма на социальном такси

Автор: КР от Вчера, 16:15 Категория: Медицина

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В феврале в посёлке Большие Егусты  состоялась встреча местных жителей с заместителем главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Еленой Саланчук. Большая часть заданных ей  вопросов касалась медицинского обслуживания.  По просьбе сельчан уже в предстоящую среду, 1 марта, социальное такси доставит всех желающих в поликлинику Кыштыма для ежегодного флюорографического обследования.

 

На следующий день, 2 марта, участковый терапевт из  Кыштымской центральной городской больницы проведёт выездной приём непосредственно в Больших Егустах. Он приедет сюда к 14:00 и примет всех нуждающихся. Импровизированный кабинет для него будет создан в одном из частных жилых домов. О времени и месте работы терапевта сельчан оповестит староста.

 

По данным переписи населения 2010 года в посёлке Большие Егусты проживают 79 человек. Большинство из них – люди преклонного возраста.  

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