В Кыштыме прооперировали мужчину, упавшего на циркулярную пилу

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Как сказал сайту «КР» заведующий травматологическим отделением Николай Тарасов, на прошлой неделе в кыштымскую городскую больницу поступил житель Верхнего Уфалея, который, по неосторожности упал на циркулярную пилу и повредил предплечье.

У него диагностирован разрыв мягких тканей, мышц и открытый перелом. Проведена операция.

Пациенту предстоит долгое восстановление.

Отметим, что при работе с циркулярным аппаратом, болгаркой, бензопилой следует помнить о безопасности.