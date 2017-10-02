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Жительница Кыштыма успела вытащить своего мужа из петли

Автор: КР от Вчера, 10:09 Категория: Происшествия

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Вчера в реанимационное отделение Кыштымской центральной городской больницы доставили мужчину, который пытался покончить с собой.

 

Как сказал сайту «КР» следователь следственного отдела Михаил Наумов, подвыпивший молодой человек решил свести счёты с жизнью у себя дома. Его вовремя обнаружила жена, которая и вызвала «скорую».

 

Сейчас пострадавший находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Известно, что раньше попыток суицида он не делал. Мужчина ведёт нормальный образ жизни, работает.

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