Молодая женщина, попавшая в Кыштыме в ДТП, третий день находится в коме
Автор: КР от Вчера, 13:59 Категория: Происшествия
В минувшую субботу в половине одиннадцатого утра на пересечении автодорог Миасс-Карабаш-Кыштым и Кыштым-Большие Егусты произошло серьёзное ДТП.
Как сказал сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, житель нашего города, управлявший «Ладой Калиной» не уступил дорогу мотоциклу «Хёндай», который ехал по главной дороге. Произошло столкновение с ним. За рулём спортивного байка находилась 35-летняя жительница Свердловской области. С травмой головы она доставлена в Кыштымскую центральную городскую больницу.
На следующий же день некоторые интернет-издания, включая региональные и одно из кыштымских, сообщили, что пострадавшую экстренно прооперировали. Сайт «КР» связался с заведующим травматологическим отделением горбольницы Николаем Тарасовым. По его словам, никакой операции не было. После ДТП женщина не приходила в сознание и сейчас находится в коме. Ей проводят необходимые обследования, чтобы установить точный диагноз. Не исключено, что у пострадавшей могут быть переломы основания черепа и шейного отдела позвоночника.
Комментарии
В Кыштыме на мостах появятся вертикальные зебры (Горожанин)
Дело, безусловно, нужное - местами уже и горизонтальных "зебр" не видно. А кое-где не видно и самих мостов - например, через "Кыштымку" по дороге на "Травакуль/Теренкуль" скоро совсем провалитс >>>
В Кыштыме появилась новая достопримечательность в честь основателя города (Гость Гость)
Опять на школьниках выезжают. Бесплатный детский труд в нашем городе в почете >>>
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Горожанин)
Администрация, наконец-то, занялась контролем социально-значимых проектов и предприятий - это, безусловно, прогресс. >>>
В Кыштым поступят деньги из областного бюджета на ряд важных проектов (Горожанин)
Очень хочется верить, что эти 10 млн дойдут до наших дворов. Действительно - зачем Кыштыму дороги? >>>
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Radishev)
Не понял смысла названия статьи, причём тут монтаж водораспределительного устройства и прогресс. >>>
Все комментарии