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Молодая женщина, попавшая в Кыштыме в ДТП, третий день находится в коме

Автор: КР от Вчера, 13:59 Категория: Происшествия

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В минувшую субботу в половине одиннадцатого утра на пересечении автодорог Миасс-Карабаш-Кыштым и Кыштым-Большие Егусты произошло серьёзное ДТП.

 

Как сказал сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, житель нашего города, управлявший «Ладой Калиной» не уступил дорогу мотоциклу «Хёндай», который ехал по главной дороге. Произошло столкновение с ним. За рулём спортивного байка находилась 35-летняя жительница Свердловской области. С травмой головы она доставлена в Кыштымскую центральную городскую больницу.

 

На следующий же день некоторые интернет-издания, включая региональные и одно из кыштымских, сообщили, что пострадавшую экстренно прооперировали. Сайт «КР» связался с заведующим травматологическим отделением горбольницы Николаем Тарасовым. По его словам, никакой операции не было. После ДТП женщина не приходила в сознание и сейчас находится в коме. Ей проводят необходимые обследования, чтобы установить точный диагноз. Не исключено, что у пострадавшей могут быть переломы основания черепа и шейного отдела позвоночника.

 

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