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Спасатели из Кыштыма вызволяли рыбаков, заблудившихся возле Аргазинского водохранилища

Автор: КР от Сегодня, 14:55 Категория: Происшествия

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Вчера кыштымский отряд выезжал на вызов на Аргазинское водохранилище. Четверо жителей Челябинска в возрасте около 30 лет  приехали порыбачить на Красный камень. На обратном пути они сбились с курса и поехали в неизвестном направлении. Когда поняли, что заблудились, двое из них пошли искать подмогу вдоль берега, а двое остались в машине.

 

– Один из мужчин позвонил в спасательную службу, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – В половине седьмого вечера мы выехали на вызов. Мы обогрели рыбаков и показали им дорогу до Кыштыма. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

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