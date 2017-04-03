Спасатели из Кыштыма вызволяли рыбаков, заблудившихся возле Аргазинского водохранилища
Автор: КР от Сегодня, 14:55 Категория: Происшествия
Вчера кыштымский отряд выезжал на вызов на Аргазинское водохранилище. Четверо жителей Челябинска в возрасте около 30 лет приехали порыбачить на Красный камень. На обратном пути они сбились с курса и поехали в неизвестном направлении. Когда поняли, что заблудились, двое из них пошли искать подмогу вдоль берега, а двое остались в машине.
– Один из мужчин позвонил в спасательную службу, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – В половине седьмого вечера мы выехали на вызов. Мы обогрели рыбаков и показали им дорогу до Кыштыма. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.
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