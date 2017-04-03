Следственный отдел по городу Кыштыму возбудил уголовное дело против полицейского

Автор: КР от Сегодня, 09:53 Категория: Происшествия

Об этом сайту «КР» стало известно от руководителя следственного отдела по городу Кыштыму Павла Козореза. В газете «Кыштымский рабочий» от 1 апреля под заголовком «Статус беззащитности» была опубликована статья, в которой подробно описаны события, произошедшие в ночь на 22 марта.

Супруги Наталья и Иван Шипулины возвращались домой на такси от родственников. У горбольницы их остановили два сотрудника патрульно-постовой службы. Причём оба были без головных уборов. Не представившись и не предъявив удостоверений, они попросили Ивана выйти из автомобиля и пройти в их уазик для установления личности – по их предположению, он похож на фоторобот разыскиваемого преступника.

Молодой человек отказался. Завязалась перепалка, после чего его скрутили и силой посадили в отсек служебного автомобиля для задержанных. Его супруга – мать троих детей – запаниковала, и конфликт разгорелся ещё больше. Женщину скрутили и поместили между передним и задним сиденьями.

– Пермяков (речь идёт о командире отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы кыштымской полиции Глебе Пермякове) прыгнул на меня сверху, засунул мне пальцы в рот – и я почувствовала адскую боль, пошла кровь, – рассказала нашей газете Наталья Шипулина. – Я начала кричать, просила, чтобы меня не трогали и дали сесть, но тот поставил на меня ноги. Так мы и доехали до полиции.

В полицейском участке супругов Шипулиных допросили. Спустя два часа Наталью отпустили, а Ивана закрыли в камере для задержанных в административном порядке. Обоих в судебном порядке признали виновными в совершении административного правонарушения, а именно – в неповиновении сотрудникам полиции. Глава семейства был наказан сутками ареста, его жена – штрафом в 500 рублей.

Наталья Шипулина сразу же после допроса обратилась в приёмный покой городской больницы. Сняла побои и у судмедэксперта. Она написала заявление в следственный отдел по городу Кыштыму.

Как пояснил сайту «КР» Павел Козорез, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Речь идёт о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трёх до десяти лет.