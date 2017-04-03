Следственный отдел по городу Кыштыму возбудил уголовное дело против полицейского
Автор: КР от Сегодня, 09:53 Категория: Происшествия
Об этом сайту «КР» стало известно от руководителя следственного отдела по городу Кыштыму Павла Козореза. В газете «Кыштымский рабочий» от 1 апреля под заголовком «Статус беззащитности» была опубликована статья, в которой подробно описаны события, произошедшие в ночь на 22 марта.
Супруги Наталья и Иван Шипулины возвращались домой на такси от родственников. У горбольницы их остановили два сотрудника патрульно-постовой службы. Причём оба были без головных уборов. Не представившись и не предъявив удостоверений, они попросили Ивана выйти из автомобиля и пройти в их уазик для установления личности – по их предположению, он похож на фоторобот разыскиваемого преступника.
Молодой человек отказался. Завязалась перепалка, после чего его скрутили и силой посадили в отсек служебного автомобиля для задержанных. Его супруга – мать троих детей – запаниковала, и конфликт разгорелся ещё больше. Женщину скрутили и поместили между передним и задним сиденьями.
– Пермяков (речь идёт о командире отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы кыштымской полиции Глебе Пермякове) прыгнул на меня сверху, засунул мне пальцы в рот – и я почувствовала адскую боль, пошла кровь, – рассказала нашей газете Наталья Шипулина. – Я начала кричать, просила, чтобы меня не трогали и дали сесть, но тот поставил на меня ноги. Так мы и доехали до полиции.
В полицейском участке супругов Шипулиных допросили. Спустя два часа Наталью отпустили, а Ивана закрыли в камере для задержанных в административном порядке. Обоих в судебном порядке признали виновными в совершении административного правонарушения, а именно – в неповиновении сотрудникам полиции. Глава семейства был наказан сутками ареста, его жена – штрафом в 500 рублей.
Наталья Шипулина сразу же после допроса обратилась в приёмный покой городской больницы. Сняла побои и у судмедэксперта. Она написала заявление в следственный отдел по городу Кыштыму.
Как пояснил сайту «КР» Павел Козорез, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Речь идёт о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трёх до десяти лет.
Комментарии
Летом в Кыштыме появится воркаут-площадка для занятий спортом под открытым небом (Антошка)
Главное лавочки не ставьте, а то площадка из спортивной в пивную превратится >>>
В мае в микрорайоне Нижнего Кыштыма откроется новый торговый комплекс (Кирилл Мазур)
торговые коплексы ,супермаркеты , дикси-шмикси ,пятерочки-уерочки,красно-белые - вот они градообразующие предприятия кыштыма жизнь становится все интересней >>>
Спасатели из Кыштыма прочёсывают окрестности Каслей в поисках подростка (Гость Серёга)
Ремень по заднице надо было во время применять а сейчас уже поздно >>>
Злостному неплательщику штрафов из Кыштыма грозит запрет на выезд за границу (Горожанин)
И что ему это ограничение, если за 3 года 8 раз привлекался и 5 раз был арестован Какому-нибудь пенсионеру за мелочь, вроде знака "Ш", все нервы вымотают, а "заядлый 22-летний нарушитель", гоняющ >>>
В Кыштыме управляющие компании отчитались о готовности выполнить закон об энергосбережении (slesar)
Да Вы наверное все перепутали Впервые слышу о том, что УК «Комфорт» провел собрание собственников жилья У нас никаких собраний не было и никаких протоколов я в помине не видел >>>
Все комментарии