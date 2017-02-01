Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Оперативники Кыштыма по горячим следам раскрыли кражу

Оперативники Кыштыма по горячим следам раскрыли кражу

Автор: КР от Сегодня, 13:34 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В дежурную часть полиции поступило сообщение об исчезнувших из дома на улице 2-й Пионерской 50 тысячах рублей. Как сообщил сайту «КР» начальник уголовного розыска Дмитрий Костин, уже на следующий день полицейские нашли подозреваемого. Им оказался житель нашего города, знакомый с семьёй потерпевших. Ранее он был судим за кражу и грабёж.

 

 Мужчина уже дал признательные показания. По его словам, в жилище попал через открытую дверь. Пострадавшему он вернул пока лишь половину украденных денег.  

 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За кражу с причинением значительного ущерба ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter