Оперативники Кыштыма по горячим следам раскрыли кражу

Автор: КР от Сегодня, 13:34 Категория: Происшествия

В дежурную часть полиции поступило сообщение об исчезнувших из дома на улице 2-й Пионерской 50 тысячах рублей. Как сообщил сайту «КР» начальник уголовного розыска Дмитрий Костин, уже на следующий день полицейские нашли подозреваемого. Им оказался житель нашего города, знакомый с семьёй потерпевших. Ранее он был судим за кражу и грабёж.

Мужчина уже дал признательные показания. По его словам, в жилище попал через открытую дверь. Пострадавшему он вернул пока лишь половину украденных денег.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За кражу с причинением значительного ущерба ему грозит до пяти лет лишения свободы.