Выпили, поссорились, подрались. На жителя Кыштыма напал его собутыльник из Озёрска

Автор: КР от Сегодня, 11:18 Категория: Происшествия

Вчера утром в дежурную часть кыштымской полиции позвонил житель нашего города и сообщил о происходящей на его глазах драке. Оперативники тут же выехали на место.

Сценарий произошедшего оказался банальным – мужчины вместе распивали горячительные напитки, после чего поссорились и завязалась драка. Житель Озёрска ударил кыштымца по голове.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, пострадавшего сразу доставили в приёмный покой центральной городской больницы, где у него диагностировали черепно-мозговую травму. Но обошлось без госпитализации.

В настоящее время полицейские проводят повторный опрос участников преступления – вчера они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы до двух лет.