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В Кыштыме сегодня начался судебный процесс над беженцем, который, угрожая пистолетом, пытался обчистить иконную лавку

Автор: КР от Сегодня, 14:53 Категория: Происшествия

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Инцидент произошёл 24 мая в храме Рождества Христова. Мужчина 1984 года рождения ворвался в иконную лавку и, угрожая пневматическим пистолетом, скомандовал продавцу сложить все ювелирные изделия в его сумку. Он никак не ожидал, что женщина сможет дать ему отпор. Однако служительница храма схватила попавшуюся под руку цветочную вазу, огрела ею разбойника по голове и тут же нажала тревожную кнопку.

 

Незваный гость бросился бежать, но его задержал подоспевший на помощь ещё один служитель храма. Он удерживал его до приезда сотрудников отдела вневедомственной охраны.

 

– Злоумышленник обвиняется по статье 162 Уголовного кодекса «Разбойное нападение с применением оружия», – сказал сайту «КР» помощник прокурора города Михаил Веденин. – Он не является жителем Кыштыма. До разбойного нападения мужчина около года жил в Челябинске, куда приехал из Донецкой области Украины.

 

Если его вина будет доказана, беженцу предстоит задержаться в нашей стране ещё на срок до десяти лет. Именно такое наказание предусмотрено данной уголовной статьёй. Кроме того, ему может быть назначен штраф в размере до одного миллиона рублей.

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