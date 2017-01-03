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В Кыштыме расследуются три уголовных дела по факту угроз от коллекторов

Автор: КР от Вчера, 14:09 Категория: Происшествия

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В прошлом году в Кыштыме возбуждено три уголовных дела в отношении коллекторов. Об этом сайту «КР» сообщил прокурор города Дмитрий Хиноверов.

 

Во всех случаях, попавших в поле зрения правоохранительных органов,  звонки с требованиями вернуть денежные средства поступали жителям Кыштыма  из других регионов, в том числе из Свердловской области,  и  сопровождались угрозами.  В  случае промедления с возвратом долга коллекторы обещали изувечить детей или родителей своих жертв, донимали их жён, матерей.  Расследование подобных дел – процесс сложный и трудоёмкий из-за дальности расстояний и проблем с доказательной базой, но и в полиции, и в прокуратуре настроены решительно и намерены довести начатое до конца – до справедливого наказания для зарвавшихся коллекторов.

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