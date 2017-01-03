В Кыштыме расследуются три уголовных дела по факту угроз от коллекторов

Автор: КР от Вчера, 14:09 Категория: Происшествия

В прошлом году в Кыштыме возбуждено три уголовных дела в отношении коллекторов. Об этом сайту «КР» сообщил прокурор города Дмитрий Хиноверов.

Во всех случаях, попавших в поле зрения правоохранительных органов, звонки с требованиями вернуть денежные средства поступали жителям Кыштыма из других регионов, в том числе из Свердловской области, и сопровождались угрозами. В случае промедления с возвратом долга коллекторы обещали изувечить детей или родителей своих жертв, донимали их жён, матерей. Расследование подобных дел – процесс сложный и трудоёмкий из-за дальности расстояний и проблем с доказательной базой, но и в полиции, и в прокуратуре настроены решительно и намерены довести начатое до конца – до справедливого наказания для зарвавшихся коллекторов.