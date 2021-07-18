Кыштымские врачи экстренно прооперировали подростка, упавшего на железный штырь

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Баловство мальчишек едва не закончилось трагедией для 13-летнего Димы из Каслей. Мальчик последний день отрабатывал на пришкольном участке 27-й школы. Когда руководитель летней отработки ушла за инвентарём, школьники, оставшись одни, начали баловаться. Один из них на спор залез на дерево, возвышающееся над невысоким железным забором. Однако ребёнок не удержался и рухнул вниз.

– Он упал прямо на тот самый забор, состоящий из железных прутьев и арматуры, – рассказала сайту «КР» мама пострадавшего. – Один из прутьев диаметров в два с лишним сантиметра проткнул сыну ногу – штырь вошёл под коленом и вылез возле бедра. Дима родился в рубашке – железка прошла буквально в двух миллиметрах от бедренной артерии и кости. Я очень благодарна кыштымским врачам за своевременную и грамотную помощь, которую они оказали моему ребёнку, а также за внимательное и чуткое отношение. Особая благодарность заведующему травматологическим отделением Николаю Васильевичу Тарасову - врачу с большой буквы! Дай вам бог здоровья!

Несмотря на серьёзную травму, у мальчика хватило мужества не только не заплакать, но и самостоятельно слезть с забора. Руководитель практики вызвала скорую помощь. Школьника и педагога привезли в каслинскую больницу. Однако вместо того, чтобы помчаться с ребенком в экстренный приёмный покой, руководитель …привела мальчика на приём к хирургу, где они ещё длительное время просидели в очереди. Когда врач увидел травму школьника, он велел немедленно обращаться за экстренной помощью.

Однако в Каслях оказать её не смогли, и Диму привезли в Кыштымскую городскую больницу имени А. П. Силаева. В нашем травмпункте, а он работает в статусе межрайонного, ребёнка экстренно прооперировали и прочистили рану.

- Я очень благодарна кыштымским врачам за своевременную и грамотную помощь, которую они оказали моему ребёнку, а также за внимательное и чуткое отношение, - сказала мама маьчика. - Особая благодарность заведующему травматологическим отделением Николаю Васильевичу Тарасову - врачу с большой буквы! Дай вам бог здоровья!

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, ему делают перевязки.

По наблюдениям медиков, летом количество травм у детей возрастает в разы. Наиболее частые – ушибы, растяжения, переломы.

Врачи призывают родителей быть внимательнее и чаще разговаривать с детьми о том, к чему могут привести лазания по деревьям и строениям, гонки на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения. Заниматься профилактикой травматизма у несовершеннолетних должны, в первую очередь, родители. Ведь любое падение может иметь крайне печальные последствия.