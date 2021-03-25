В угодьях Кыштымского охотобщества обнаружен труп лося

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Вчера вечером в группе ВКонтакте «Охотники Кыштыма» появилось видео не для слабонервных. На кадрах – труп взрослого лося, кровь, шкура и мясо.

Редакция «Кыштымского рабочего» обратилась за комментарием к председателю Кыштымского городского общества охотников Борису Носиковскому.

– Остатки трупа самца лося были обнаружены егерем Кирилловым неделю назад – 18 марта в лесном массиве в районе сухого Сугомака, – сказал Борис Наумович. – С того же дня мы начали проводить оперативную работу по установлению подозреваемого, но придание огласки этой истории, в частности, выкладка кадров с места преступления в интернет, теперь сильно осложняет расследование.

Тем не менее, как заверил Носиковский, виновные обязательно будут установлены и привлечены к ответственности.