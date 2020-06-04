Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Сотрудники следственного отдела по городу Кыштыму проводят проверку по факту обнаружения трупа женщины в лесу

Вчера, 12:43 Категория: Происшествия
660
0

 

Вечером, 30 мая, в следственный отдел по городу Кыштыму поступило сообщение об обнаружении трупа женщины в лесном массиве недалеко от Карабаша. На место происшествия были направлены следователь, оперативный сотрудник и специалист экспертно-криминалистического центра.


Место обнаружения тела женщины – гора, расположенная вблизи Военного городка № 1 Карабашского городского округа. Тело нашли молодые люди, которые отправились туда на прогулку.
Личность погибшей установлена. Ей оказалась жительница Карабаша 1970 года рождения. Установлено, что смерть не носит криминальный характер.


В настоящее время доследственная проверка не окончена, проводятся оперативные мероприятия и проверочные действия.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Карабаш труп женщины Следственный отдел по городу Кыштыму

Похожие публикации:

В Кыштыме на школьной спортплощадке обнаружен труп мужчины

В Кыштыме 18-летний юноша отправил на тот свет своего собутыльника

Насильнику может не поздоровиться

Район повышенной опасности

Сошёл снег – появляются «подснежники»

Комментарии:

Добавить