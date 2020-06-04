Сотрудники следственного отдела по городу Кыштыму проводят проверку по факту обнаружения трупа женщины в лесу

Вчера, 12:43 Категория: Происшествия

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Вечером, 30 мая, в следственный отдел по городу Кыштыму поступило сообщение об обнаружении трупа женщины в лесном массиве недалеко от Карабаша. На место происшествия были направлены следователь, оперативный сотрудник и специалист экспертно-криминалистического центра.



Место обнаружения тела женщины – гора, расположенная вблизи Военного городка № 1 Карабашского городского округа. Тело нашли молодые люди, которые отправились туда на прогулку.

Личность погибшей установлена. Ей оказалась жительница Карабаша 1970 года рождения. Установлено, что смерть не носит криминальный характер.



В настоящее время доследственная проверка не окончена, проводятся оперативные мероприятия и проверочные действия.