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В Кыштыме водитель грузовика обесточил часть города

Автор: КР от Вчера, 14:40 Категория: Происшествия

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Водитель грузового автомобиля «Вольво», выезжая с парковки у ДК «Победа» на улицу Калинина, не рассчитал габариты машины и зацепил электрические провода. От возникшего натяжения одна из электроопор едва не упала на проезжую часть.

 

Сейчас место происшествия оцеплено полицией. От перекрёстка улиц Ленина и Калинина в сторону магазина «Визит» проезд закрыт.

 

 

На месте уже находятся сотрудники компании АЭС «Инвест». Из-за аварии десятки многоквартирных домов отключены от электроснабжения. В частности, не работают трансформаторные подстанции № 25, 47 и 83.

 

Как сказали сайту «КР» в компании АЭС «Инвест», будут как можно быстрее проведены ремонтные работы электроопоры. Заменить её не представляется возможным. Технические работы проведёт компания ООО «Урал-Ресурс».

 

Как сказали сайту «КР» в кыштымской Госавтоинспекции, сейчас на водителя составляется протокол по статье 12.33 КоАП. Ему грозит крупный штраф, размер которого будет определён после рассмотрения материалов дела.


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Да будет вам известно ваш столб был гнилой на 98% и провода освещения веселиться не по ГОСТу что же вы столб не сфотографировали ????? И крупный штраф грозит людям которые не правильно произвели монтаж проводов !
 
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