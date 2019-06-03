В Кыштыме водитель грузовика обесточил часть города

Автор: КР от Вчера, 14:40 Категория: Происшествия

Водитель грузового автомобиля «Вольво», выезжая с парковки у ДК «Победа» на улицу Калинина, не рассчитал габариты машины и зацепил электрические провода. От возникшего натяжения одна из электроопор едва не упала на проезжую часть.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией. От перекрёстка улиц Ленина и Калинина в сторону магазина «Визит» проезд закрыт.

На месте уже находятся сотрудники компании АЭС «Инвест». Из-за аварии десятки многоквартирных домов отключены от электроснабжения. В частности, не работают трансформаторные подстанции № 25, 47 и 83.

Как сказали сайту «КР» в компании АЭС «Инвест», будут как можно быстрее проведены ремонтные работы электроопоры. Заменить её не представляется возможным. Технические работы проведёт компания ООО «Урал-Ресурс».

Как сказали сайту «КР» в кыштымской Госавтоинспекции, сейчас на водителя составляется протокол по статье 12.33 КоАП. Ему грозит крупный штраф, размер которого будет определён после рассмотрения материалов дела.