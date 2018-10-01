В Кыштыме во время ДТП девушку зажало в перевернувшемся автомобиле Автор: КР от Вчера, 09:40 Категория: Происшествия -1 В субботу на выезде из нашего города в сторону Каслей водитель из Снежинска не справился с управлением на скользкой дороге – его «семёрку» занесло. В результате аварии автомобиль перевернулся на бок – внизу оказалась пассажирка, которая находилась на переднем сиденье. Водитель сумел самостоятельно выбраться из машины, а его спутница попала в железный плен. Вызволили её оттуда кыштымские спасатели. – Девушка была зажата, но поставить автомобиль на четыре колеса мы не имели права до прибытия сотрудников ГИБДД, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Пострадавшую удалось вытащить через заднее окно, разжав искорёженное железо гидравлическим инструментом. По словам заведующего травматологическим отделением Кыштымской центральной городской больницы Николая Тарасова, у пациентки диагностированы перелом костей таза и закрытая черепно-мозговая травма. Состояние её здоровья медики оценивают как средней степени тяжести. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить