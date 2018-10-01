В Кыштыме во время ДТП девушку зажало в перевернувшемся автомобиле

Автор: КР от Вчера, 09:40 Категория: Происшествия

В субботу на выезде из нашего города в сторону Каслей водитель из Снежинска не справился с управлением на скользкой дороге – его «семёрку» занесло. В результате аварии автомобиль перевернулся на бок – внизу оказалась пассажирка, которая находилась на переднем сиденье.

Водитель сумел самостоятельно выбраться из машины, а его спутница попала в железный плен. Вызволили её оттуда кыштымские спасатели.

– Девушка была зажата, но поставить автомобиль на четыре колеса мы не имели права до прибытия сотрудников ГИБДД, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Пострадавшую удалось вытащить через заднее окно, разжав искорёженное железо гидравлическим инструментом.

По словам заведующего травматологическим отделением Кыштымской центральной городской больницы Николая Тарасова, у пациентки диагностированы перелом костей таза и закрытая черепно-мозговая травма. Состояние её здоровья медики оценивают как средней степени тяжести.