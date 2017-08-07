Велопрогулка для жителя Кыштыма обернулась хирургическим столом

Автор: КР от 7-08-2017, 12:24 Категория: ГИБДД информирует

Вечером в минувшую пятницу водитель «Лады Приора» ехал по улице Аношкина. В какой-то момент его ослепило солнце, и мужчина выехал на встречную полосу. Столкновения с 50-летним велосипедистом избежать не удалось.

Как сообщил сайту «КР» заведующий травматологическим отделением Кыштымской центральной городской больницы Николай Тарасов, пострадавший поступил с обширной рваной раной голени. Его сразу же отправили на хирургический стол.

Врачи пришили ему разорванную кожу, но приживётся ли она, пока неизвестно. Специалисты утверждают, что на больничной койке мужчине придётся провести не один месяц – заживление таких ран может длиться и годами.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят административную проверку. Какое наказание ждёт виновника ДТП, станет известно после того, как врачи установят степень тяжести вреда здоровью у пострадавшего.