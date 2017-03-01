Требуется на постоянную работу фрезеровщик 4-5 разряда. Заработная плата договорная. Обращаться по тел.89048084439, 89323007189 Предприятию требуется главный энергетик. Обращаться по тел. 89226315548 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме рекламные стенды привлекли внимание не столько покупателей, сколько полицейских

В Кыштыме рекламные стенды привлекли внимание не столько покупателей, сколько полицейских

Автор: КР от Вчера, 13:33 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Сотрудники ГИБДД оштрафовали сразу двух нарушителей, самовольно установивших рекламные конструкции вблизи проезжей части. Оба работают на предпринимателей, арендующих площади в торговом комплексе «Аркада» на улице Калинина, 221.

 

Один из них – 33-летний житель Каслей, заведующий складом в магазине «Ремонт кровли и фасада» – пристроил яркий стенд к столбу электропередачи. Как он пояснил полицейским, для привлечения покупателей.  

 

С той же целью рекламную конструкцию рядом с дорогой установил и продавец автомагазина «SMS-авто». Ни первый, ни второй соответствующего разрешения у администрации Кыштымского городского округа не получали. За это обоим грозят штрафы от одной до полутора тысяч рублей.

 

Отметим, за то же самое административное нарушение с должностных лиц взыскивается штраф от трёх до пяти тысяч рублей, а с юридических – от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter