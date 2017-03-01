В Кыштыме рекламные стенды привлекли внимание не столько покупателей, сколько полицейских
Автор: КР от Вчера, 13:33 Категория: ГИБДД информирует
Сотрудники ГИБДД оштрафовали сразу двух нарушителей, самовольно установивших рекламные конструкции вблизи проезжей части. Оба работают на предпринимателей, арендующих площади в торговом комплексе «Аркада» на улице Калинина, 221.
Один из них – 33-летний житель Каслей, заведующий складом в магазине «Ремонт кровли и фасада» – пристроил яркий стенд к столбу электропередачи. Как он пояснил полицейским, для привлечения покупателей.
С той же целью рекламную конструкцию рядом с дорогой установил и продавец автомагазина «SMS-авто». Ни первый, ни второй соответствующего разрешения у администрации Кыштымского городского округа не получали. За это обоим грозят штрафы от одной до полутора тысяч рублей.
Отметим, за то же самое административное нарушение с должностных лиц взыскивается штраф от трёх до пяти тысяч рублей, а с юридических – от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
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