Автомобиль есть у каждого второго жителя Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 10:22 Категория: ГИБДД информирует

За 2016 год автопарк нашего города увеличился на 934 новых автомобиля. Большая часть из них принадлежит физическим лицам – 851.

По сведениям регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, среди представителей отечественного автопрома самыми популярными стали «Лада Калина», «Лада Гранта» и «Нива». Что касается иномарок, то кыштымцы предпочли «Хёндай Солярис», «Рено Логан» и «Киа Рио». Причём, львиная доля всех поставленных на учёт в 2016-м году транспортных средств – а именно 780 единиц – изготовлена в России.

Свой век отслужили 586 авто – их отправили на утилизацию. Ещё 18 вывезли за пределы страны.

Всего по дорогам Кыштымского городского округа колесит чуть больше 16 тысяч транспортных средств, четверть из которых – иностранных марок.