В Кыштыме из-за сугробов возле пешеходного перехода и невнимательности водителя пострадала женщина Автор: КР от 11-02-2019, 12:22 Категория: ГИБДД информирует 0 При переходе нерегулируемого пешеходного перехода возле дома 74 на улице Карла Либкнехта 58-летнюю женщину сбила «КИА» под управлением 57-летнего водителя. Женщина была госпитализирована в центральную городскую больницу. Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в отношении водителя возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП – нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого и среднего вреда здоровья. Окончательное решение по степени наказания будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы. Госавтоинспекторы, оформляя ДТП, выявили и недостатки в содержании улично-дорожной сети. Снежные валы, образовавшиеся у пешеходного перехода, затрудняли обзор водителям. Владельцу дороги – администрации Кыштымского городского округа – выдано предписание об их устранении. Всего за минувшие выходные было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Radishev 12 февраля 2019 07:11 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 290 комментариев 0 публикаций Не внимательный водитель, это как? Если ты из-за сугроба , который дорожные службы нагребли у многих перекрестков и переходов не имеешь возможность видеть пешехода, впрочем как и пешеход автомобиль, то это не невнимательность, а неосторожность. Интересно, страховая компания попытается компенсировать выплаты пострадавшей за счёт дорожников, вот вполне было бы логично, кто искусственно ограничил обзор, тот так же должен нести ответственность. +4 Цитата Горожанин 11 февраля 2019 15:04 Группа: Посетители Регистрация: 29.10.2013 Статус: 316 комментариев 0 публикаций Владельцу дороги – администрации Кыштымского городского округа – выдано предписание об их устраненииОни сразу так испугались... +1