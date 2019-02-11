В Кыштыме из-за сугробов возле пешеходного перехода и невнимательности водителя пострадала женщина

Автор: КР от 11-02-2019, 12:22 Категория: ГИБДД информирует

При переходе нерегулируемого пешеходного перехода возле дома 74 на улице Карла Либкнехта 58-летнюю женщину сбила «КИА» под управлением 57-летнего водителя.

Женщина была госпитализирована в центральную городскую больницу.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в отношении водителя возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП – нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого и среднего вреда здоровья. Окончательное решение по степени наказания будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

Госавтоинспекторы, оформляя ДТП, выявили и недостатки в содержании улично-дорожной сети. Снежные валы, образовавшиеся у пешеходного перехода, затрудняли обзор водителям. Владельцу дороги – администрации Кыштымского городского округа – выдано предписание об их устранении.

Всего за минувшие выходные было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий.