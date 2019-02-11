» » В Кыштыме из-за сугробов возле пешеходного перехода и невнимательности водителя пострадала женщина

В Кыштыме из-за сугробов возле пешеходного перехода и невнимательности водителя пострадала женщина

Автор: КР от 11-02-2019, 12:22 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

При переходе нерегулируемого пешеходного перехода возле дома 74  на улице Карла Либкнехта 58-летнюю женщину сбила «КИА» под управлением 57-летнего водителя.

 

Женщина была госпитализирована в центральную городскую больницу.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в отношении водителя возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП – нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение  лёгкого и среднего вреда здоровья. Окончательное решение по степени наказания будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

 

Госавтоинспекторы, оформляя ДТП, выявили и недостатки в содержании улично-дорожной сети. Снежные валы, образовавшиеся у пешеходного перехода, затрудняли обзор водителям. Владельцу дороги – администрации Кыштымского городского округа – выдано предписание об их устранении.

 

Всего за минувшие выходные было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий.  


Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 3.11.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • 290 комментариев
  • 0 публикаций
Не внимательный водитель, это как? Если ты из-за сугроба , который дорожные службы нагребли у многих перекрестков и переходов не имеешь возможность видеть пешехода, впрочем как и пешеход автомобиль, то это не невнимательность, а неосторожность. 
Интересно, страховая компания попытается компенсировать выплаты пострадавшей за счёт дорожников, вот вполне было бы логично, кто искусственно ограничил обзор, тот так же должен нести ответственность.
 
  • Не нравится
  • +4
  • Нравится
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 29.10.2013
  • Статус: Пользователь offline
  • 316 комментариев
  • 0 публикаций
Владельцу дороги – администрации Кыштымского городского округа – выдано предписание об их устранении
Они сразу так испугались...
 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter