Выпускница кыштымской школы, проживающая в США, подарила своей учительнице 35 белых тюльпанов

Автор: КР от Вчера, 16:15 Категория: Образование

В первую субботу февраля в кыштымских школах по традиции прошли вечера встреч выпускников. В связи с этим из Снежинска в Кыштым по заказу выпускницы школы №3, ныне проживающей в США, был доставлен роскошный букет. Заказчица попросила вручить 35 белых тюльпанов своему любимому классному руководителю, учителю физики Лидии Николаевне Трошиной.

– Мы работаем в Снежинске, и просьба доставить букет в Кыштым оказалась для нас неожиданной, но приятной, – рассказал сайту «КР» Станислав Исакиев из службы доставки цветов «Jasmin». – Может быть, именно у нас оказались в достаточном количестве белые тюльпаны, которыми бывшая ученица хотела порадовать свою учительницу? Когда я приехал в школу, там, кроме сторожа, никого не было. Узнав адрес Лидии Николаевны, вручил ей букет прямо дома.

В любом случае, курьер не застал бы Лидию Николаевну в школе. Она находится на заслуженном отдыхе. В системе образования Кыштыма учитель работала с 1966 года. Её педагогический стаж составляет 42 года.

