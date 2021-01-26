В Кыштыме градообразующее предприятие приглашает на работу молодёжь

Вчера, 13:00 Категория: Экономика и бизнес

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Сегодня в здании совета ветеранов Кыштымского машиностроительного объединения проходит круглый стол на тему: «Актуальные проблемы трудового воспитания подрастающего поколения, формирование трудовых навыков у молодёжи». Мероприятие проводится в рамках реализации гранта губернатора Челябинской области «Человек труда – человек созидающий».

Как сообщила сайту «КР» председатель Совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Каданцева, за круглым столом собрались представители АО «КМО», старшеклассники и студенты кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. К слову, в колледже ведётся обучение, в частности, по специальности «Технология машиностроения». А значит, выпускники этого учебного заведения – потенциальные сотрудники для Кыштымского машобъединения.

Председатель совета ветеранов предприятия Светлана Петрук провела для гостей обзорную экскурсию по музею машобъединения и показала фильм, посвящённый 260-летию завода. История этого градообразующего предприятия неразрывно связана с историей Кыштыма.

В 1755 году началось строительство Верхне-Кыштымского чугунолитейного и Нижне-Кыштымского железоделательного заводов. Годом основания Кыштыма считается 1757 год, когда были запущены оба завода.