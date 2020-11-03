Челябинские предприятия вошли в число лучших экспортёров страны

Вчера, 09:47 Категория: Экономика и бизнес

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Федеральная конкурсная комиссия из 85 лидеров окружных этапов определила 13 победителей и 24 призёра Всероссийского конкурса «Экспортёр года», который проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В их числе – три южноуральские компании в сфере промышленности и агропрома.

В номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» I место занял Автомобильный завод «УРАЛ».

В номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «МСП» II место – Златоустовский Завод Бетоносмесительного Оборудования.

В номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Крупный бизнес» II место – ООО «Ресурс» (торговая марка «Увелка»).

Торжественное награждение победителей состоится 9 декабря.

Поддержка ориентированных на экспорт предприятий остаётся приоритетным направлением для Челябинской области и одной из важнейших задач, которые ставит губернатор Алексей Текслер. В рамках нацпроекта правительство региона:

– привлекает промышленные и агропредприятия Южного Урала к реализации КППК, чтобы, в том числе, обеспечить им доступ к льготному кредитованию;

– помогает в получении субсидий на транспортные перевозки;

– совместно с РЭЦ организует обучение начинающих экспортёров;

– сопровождает экспортные контракты от идеи до выхода на новый рынок;

– работает в направлении поддержки экспорта услуг.