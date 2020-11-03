Челябинские предприятия вошли в число лучших экспортёров страны
Вчера, 09:47 Категория: Экономика и бизнес
127
0
Федеральная конкурсная комиссия из 85 лидеров окружных этапов определила 13 победителей и 24 призёра Всероссийского конкурса «Экспортёр года», который проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В их числе – три южноуральские компании в сфере промышленности и агропрома.
В номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» I место занял Автомобильный завод «УРАЛ».
В номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «МСП» II место – Златоустовский Завод Бетоносмесительного Оборудования.
В номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Крупный бизнес» II место – ООО «Ресурс» (торговая марка «Увелка»).
Торжественное награждение победителей состоится 9 декабря.
Поддержка ориентированных на экспорт предприятий остаётся приоритетным направлением для Челябинской области и одной из важнейших задач, которые ставит губернатор Алексей Текслер. В рамках нацпроекта правительство региона:
– привлекает промышленные и агропредприятия Южного Урала к реализации КППК, чтобы, в том числе, обеспечить им доступ к льготному кредитованию;
– помогает в получении субсидий на транспортные перевозки;
– совместно с РЭЦ организует обучение начинающих экспортёров;
– сопровождает экспортные контракты от идеи до выхода на новый рынок;
– работает в направлении поддержки экспорта услуг.