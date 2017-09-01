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В Кыштыме по просьбе жителей отремонтируют один колодец, но на очереди ещё пять

Автор: КР от Вчера, 17:06 Категория: Экология

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Сейчас ведётся ремонт колодца на улице 1-я Пионерская. Сначала жители частного сектора попросили обратились с просьбой привести в порядок источник питьевой воды к своему депутату Сергею Батину. Он, в свою очередь, вышел на комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 

Как сообщил сайту «КР» и. о. начальника комитета Борис Кирьянов, по муниципальной экологической программе в этом году на акцию «Волшебная вода родника» заложены только  25 тысяч рублей. В пределах  этой суммы и запланирован ремонт колодца.

 

Подрядчик – предприниматель Виталий Прохоров заменит элементы надземной части сооружения и установит металлические  столбы, козырёк, ворот.

 

Весной экологи проводили ревизию городских колодцев, и выяснилось, что только пятая их часть находится в удовлетворительном состоянии. Сейчас о ремонте пяти водоисточников  просят жители улицы Елисеева, 2-ой Иртяшской и тайгинцы.

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