В Кыштыме по просьбе жителей отремонтируют один колодец, но на очереди ещё пять
Автор: КР от Вчера, 17:06 Категория: Экология
Сейчас ведётся ремонт колодца на улице 1-я Пионерская. Сначала жители частного сектора попросили обратились с просьбой привести в порядок источник питьевой воды к своему депутату Сергею Батину. Он, в свою очередь, вышел на комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Как сообщил сайту «КР» и. о. начальника комитета Борис Кирьянов, по муниципальной экологической программе в этом году на акцию «Волшебная вода родника» заложены только 25 тысяч рублей. В пределах этой суммы и запланирован ремонт колодца.
Подрядчик – предприниматель Виталий Прохоров заменит элементы надземной части сооружения и установит металлические столбы, козырёк, ворот.
Весной экологи проводили ревизию городских колодцев, и выяснилось, что только пятая их часть находится в удовлетворительном состоянии. Сейчас о ремонте пяти водоисточников просят жители улицы Елисеева, 2-ой Иртяшской и тайгинцы.