Пора резиновых сапог. В Кыштыме определены самые опасные в паводок участки

Автор: КР от Вчера, 15:34 Категория: Экология

Специалисты управления гражданской защиты Кыштымского городского округа составили список участков, где ожидается наибольшее подтопление. В нём 33 адреса. Помимо традиционных мест на улице Карла Либкнехта – напротив Китайского рынка или на улице Ленина – напротив Федерального казначейства, появились и новые.

Так, после строительства в микрорайоне Нижнего Кыштыма торгового центра «Квартал» и неподалёку от него крытого строительного рынка вешние воды стали скапливаться на пересечении улиц Степана Разина и Союза молодёжи.

Ожидается, что большие лужи во время оттепели образуются и во дворе дома на улице Горелова, 61 – талые и ливнёвые воды стекают с горы как раз к этой пятиэтажке. Пострадают и некоторые частные постройки с приусадебными участками. Так, из-за засорённой водоотводной канавы зальёт огород у частного дома на улице Каолиновой, 7а. Аналогичная ситуация ожидается на улицах Гузынина, 12, Свердлова, 50, Курортная, 19а, Розы Люксембург, 8, 12 и 14 и других.

Как сообщил сайту «КР» начальник Дорсервиса Владимир Костин, работники этого предприятия уже начали очистку канав на гостевых маршрутах – пройдены улицы Карла Либкнехта, Ленина, Интернационала. Когда потеплеет, перепускные трубы под проезжими частями коммунальщики пробьют горячей водой.

Однако нынешней зимой осадков выпало на 40 процентов больше, чем прошлой. За зиму Дорсервис вывез с улиц Кыштыма более шести с половиной тысяч кубометров снега. И надеяться на то, что дорожные работники в одиночку справятся с паводком, жильцам индивидуальных домов уж точно не стоит. Не хотите утонуть – самостоятельно проследите за дренажными каналами и трубами у ваших домов. Освободите их от мусора, снега и наледи и дайте дорогу воде. Тогда и ноги останутся суше, и нервы крепче.