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В Кыштыме чёрные лесорубы перепутали здоровые сосны с валежником

Автор: КР от Вчера, 15:11 Категория: Экология

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В минувшие выходные в лесном массиве на берегу озера Акуля были задержаны два жителя посёлка Тайгинка. Они свалили три крупные сосны общим объёмом в восемь кубометров.

 

– Сейчас я подсчитываю ущерб, который мужчины причинили государству, – сказал сайту «КР» и. о. руководителя Кыштымского лесничества Олег Кузьмин. – Если учесть, что в декабре и январе он удваивается, то, скорее всего, ущерб составит около 300 тысяч рублей.

 

Один из задержанных пытался доказать хранителям леса, что срубленные ими сосны – это сухостой, они, дескать, и сами бы упали. Однако специалисты оценили их как деловую древесину.

 

Кыштымские полицейские проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Для сведения, с 1 января любой может безнаказанно  выносить из леса не только сухие сучья, но и деревья, уже лежащие на земле. Только в этом случае они будут приравнены  к валежнику. Соответствующие поправки в Лесной кодекс РФ вступили в силу с 1 января этого года.

 

Подробно разъяснения по этой теме даны в газете «Кыштымский рабочий» в пятничном выпуске от 25 января.


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