В Кыштыме чёрные лесорубы перепутали здоровые сосны с валежником Автор: КР от Вчера, 15:11 Категория: Экология 0 В минувшие выходные в лесном массиве на берегу озера Акуля были задержаны два жителя посёлка Тайгинка. Они свалили три крупные сосны общим объёмом в восемь кубометров. – Сейчас я подсчитываю ущерб, который мужчины причинили государству, – сказал сайту «КР» и. о. руководителя Кыштымского лесничества Олег Кузьмин. – Если учесть, что в декабре и январе он удваивается, то, скорее всего, ущерб составит около 300 тысяч рублей. Один из задержанных пытался доказать хранителям леса, что срубленные ими сосны – это сухостой, они, дескать, и сами бы упали. Однако специалисты оценили их как деловую древесину. Кыштымские полицейские проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Для сведения, с 1 января любой может безнаказанно выносить из леса не только сухие сучья, но и деревья, уже лежащие на земле. Только в этом случае они будут приравнены к валежнику. Соответствующие поправки в Лесной кодекс РФ вступили в силу с 1 января этого года. Подробно разъяснения по этой теме даны в газете «Кыштымский рабочий» в пятничном выпуске от 25 января. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить