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В Кыштыме любителей незаконной рыбалки ждут значительно увеличенные штрафы

Автор: КР от Сегодня, 14:22 Категория: Экология

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Штраф за один экземпляр рыбы, выловленной в запрещённый для лова период или в закрытом для рыбалки месте, вырос в три-четыре раза. С 17 ноября вступило в силу постановление правительства РФ об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам в результате их незаконного вылова.

 

Суммы таких штрафов не менялись с 2000 года. Самый дорогой в обновлённом списке – сиг. За одного браконьеру придётся заплатить 3640 рублей. На втором месте по дороговизне – судак. Его голова оценивается в 3305 рублей.

 

Пелядь, хариус, сазан, карп и щука оцениваются в 925 рублей за штуку. Рипус, лещ, налим и линь – в 500 рублей. Окунь, плотва и карась в два раза дешевле. Меньше всего, по 100 рублей, придётся отдать за незаконно выловленных ершей, гольянов, пескарей и ротанов.

 

Кроме возмещения ущерба за выловленную рыбу, нарушители должны будут оплатить административный штраф. В зависимости от объёмов незаконной ловли, может наступить и уголовная ответственность.

 

– Для нас, профессиональных рыбоводов, проблема в другом. В том, что кормовые культуры, которые мы выращиваем, оцениваются не количеством экземпляров, а килограммами, как и икра, – сказал сайту «КР» директор Кыштымского рыбоводного хозяйства Александр Новиков. – Например, выловит кто-то на нашем рыбоводном участке кило мелкого сига, а это около 20 штук дорогостоящего посадочного материала, – и мы понесём значительный ущерб, в то время как рыбак – всего 100 рублей штрафа.

 

Сегодня Новиков отправит письмо в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с просьбой пересмотреть штрафы в сторону увеличения и на кормовые культуры. В год браконьеры вылавливают из зарыблённых его предприятием озёр сотни тысяч экземпляров дорогого посадочного материала.

 

 


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