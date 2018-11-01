В Кыштыме любителей незаконной рыбалки ждут значительно увеличенные штрафы Автор: КР от Сегодня, 14:22 Категория: Экология 0 Штраф за один экземпляр рыбы, выловленной в запрещённый для лова период или в закрытом для рыбалки месте, вырос в три-четыре раза. С 17 ноября вступило в силу постановление правительства РФ об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам в результате их незаконного вылова. Суммы таких штрафов не менялись с 2000 года. Самый дорогой в обновлённом списке – сиг. За одного браконьеру придётся заплатить 3640 рублей. На втором месте по дороговизне – судак. Его голова оценивается в 3305 рублей. Пелядь, хариус, сазан, карп и щука оцениваются в 925 рублей за штуку. Рипус, лещ, налим и линь – в 500 рублей. Окунь, плотва и карась в два раза дешевле. Меньше всего, по 100 рублей, придётся отдать за незаконно выловленных ершей, гольянов, пескарей и ротанов. Кроме возмещения ущерба за выловленную рыбу, нарушители должны будут оплатить административный штраф. В зависимости от объёмов незаконной ловли, может наступить и уголовная ответственность. – Для нас, профессиональных рыбоводов, проблема в другом. В том, что кормовые культуры, которые мы выращиваем, оцениваются не количеством экземпляров, а килограммами, как и икра, – сказал сайту «КР» директор Кыштымского рыбоводного хозяйства Александр Новиков. – Например, выловит кто-то на нашем рыбоводном участке кило мелкого сига, а это около 20 штук дорогостоящего посадочного материала, – и мы понесём значительный ущерб, в то время как рыбак – всего 100 рублей штрафа. Сегодня Новиков отправит письмо в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с просьбой пересмотреть штрафы в сторону увеличения и на кормовые культуры. В год браконьеры вылавливают из зарыблённых его предприятием озёр сотни тысяч экземпляров дорогого посадочного материала. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить