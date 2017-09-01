Машиностроители Кыштыма отмечают свой профессиональный праздник
Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Даты
Череда событий в честь Дня машиностроителя и 260-летия Кыштымского машиностроительного объединения начнутся уже сегодня.
На площади перед зданием заводоуправления руководство предприятия поощрит лучших работников. Впервые в этом году учреждено звание «Заслуженный работник АО «КМО». Его удостоились 35 человек. Все они проработали на заводе более 40 лет. Заслуженным работникам вручат нагрудные знаки и денежную премию. Кроме того, все они могут рассчитывать на дополнительные дни к отпуску и санаторно-курортное лечение.
Ещё 27 машиностроителей будут награждены сегодня почётными грамотами и благодарностями от генерального директора АО «КМО» Александра Канцурова.
Завтра торжества по случаю Дня машиностроителя пройдут в ДК «Победа». Токарь Анатолий Бутусов удостоился почётной грамоты министерства экономического развития Челябинской области. Почётной грамотой губернатора Челябинской области будет отмечена шлифовщик Ольга Чамовских. Благодарственное письмо за подписью губернатора Бориса Дубровского получит токарь Сергей Сабанаев.
Почётные грамоты и благодарственные письма от главы Кыштымского округа и Собрания депутатов вручат ещё 14 виновникам торжества.
Завершающим аккордом празднования Дня машиностроителя станет вечерний банкет.