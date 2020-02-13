В Кыштыме наступит театральная весна

Сегодня, 15:10 Категория: Культура

89

0

В Челябинском центре народного творчества начался приём заявок на VIII областной фестиваль театров малых форм «Театральная весна».

В фестивале могут принять участие артисты-любители: чтецы, литературные и драматические любительские театры, театры миниатюр, авторы-исполнители и так далее. Возраст участников – от 14 лет. Что касается ещё более юных дарований, они могут поучаствовать в номинации «Детский театр».



Всего в конкурсе девять номинаций, одна из которых приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Остальные – «Лучший диалог», «Театр одного актёра», «Пантомима», «Театр миниатюр», «Детский театр», «Автор-исполнитель», «Лучшая литературная композиция» и «Конферанс».



Театральный марафон пройдёт в четырёх территориях. Первым, 4 апреля, конкурсантов примет Кыштым. Затем театральная весна наступит в Чесме, Копейске и в Миассе.