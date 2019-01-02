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Жителям Кыштыма стихи Бориса Пастернака прочтёт народный артист России Евгений Князев

Автор: КР от Сегодня, 12:01 Категория: Культура

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В Народном доме города Кыштыма этот поэтический вечер состоится в рамках регионального проекта «Театрально-концертного зала». Напоним, 2019 год в нашей стране президентов РФ Владимиром Путиным объявлен Годом театра.

 

– Благодаря этому проекту в наш город будут приезжать профессиональные коллективы не только Челябинской области, страны, но и мира, – сказала сайту «КР» начальник управления по культуре Кыштымского городского округа Любовь Казакова. – Каждый приезд знаменитостей – это большое событие для любителей культурного отдыха.  

 

А 4 февраля в Кыштыме выступит народный артист России Евгений Князев. Он представит программу челябинской государственной филармонии – «Нобелевские лауреаты России по литературе. Борис Пастернак». Этот актёр многим известен по главной роли в художественном фильме «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». 

 

 

Евгений Князев родился 9 августа 1955 года в Тульской области, в деревне Щёкино. В 1978 году получил диплом горного инженера и со второй попытки поступил в московское Щукинское театральное училище, которое успешно закончил спустя четыре года. Евгений Князев больше театральный актёр, однако на его счету порядка и 30 телевизионных ролей.


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