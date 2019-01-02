Жителям Кыштыма стихи Бориса Пастернака прочтёт народный артист России Евгений Князев Автор: КР от Сегодня, 12:01 Категория: Культура 0 В Народном доме города Кыштыма этот поэтический вечер состоится в рамках регионального проекта «Театрально-концертного зала». Напоним, 2019 год в нашей стране президентов РФ Владимиром Путиным объявлен Годом театра. – Благодаря этому проекту в наш город будут приезжать профессиональные коллективы не только Челябинской области, страны, но и мира, – сказала сайту «КР» начальник управления по культуре Кыштымского городского округа Любовь Казакова. – Каждый приезд знаменитостей – это большое событие для любителей культурного отдыха. А 4 февраля в Кыштыме выступит народный артист России Евгений Князев. Он представит программу челябинской государственной филармонии – «Нобелевские лауреаты России по литературе. Борис Пастернак». Этот актёр многим известен по главной роли в художественном фильме «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». Евгений Князев родился 9 августа 1955 года в Тульской области, в деревне Щёкино. В 1978 году получил диплом горного инженера и со второй попытки поступил в московское Щукинское театральное училище, которое успешно закончил спустя четыре года. Евгений Князев больше театральный актёр, однако на его счету порядка и 30 телевизионных ролей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить