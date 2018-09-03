Бард, известный многим жителям Кыштыма, помог выиграть своей подруге Гран-при межрегионального фестиваля авторской песни Автор: КР от Вчера, 16:13 Категория: Культура 0 В прошлые выходные под Белорецком прошёл межрегиональный фестиваль авторской песни «Арский камень». По его итогам лучшим автором песен и обладателем Гран-при была признана Алёна Коновальчик. Под гитару ей аккомпанировал известный многим кыштымцам бард Андрей Девяткин. – В конкурсных номинациях Алёна не собиралась участвовать, пришлось её уговорить. Своё выступление мы не репетировали. Каждый свою часть учил дома. Она – в Магнитогорске, я – в Екатеринбурге. Встретились лишь за день до выступления, прорепетировали и выступили, – сказал сайту «КР» Андрей Девяткин. – После оглашения итогов конкурса эмоции нас просто захлестнули. Это стало полной неожиданностью для нас. В будущем мы решили добавить количество инструментов, возможно, пригласим к сотрудничеству и других музыкантов. Андрей Девяткин в Екатеринбург переехал четыре года назад. До этого он 21 год прожил в Кыштыме, работал на скорой помощи. По образованию – детский врач. Музыкой увлечён с детства. Восемь лет обучался игре на гитаре в центре детского туризма. Он является одним из организаторов слёта авторской песни «Крутые берега» на берегу озера Сугомак. В этом году его провели уже в 17-й раз. Минувшим летом Андрей Девяткин стал лауреатом всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» в городе Кирове. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить