Бард, известный многим жителям Кыштыма, помог выиграть своей подруге Гран-при межрегионального фестиваля авторской песни

Автор: КР от Вчера, 16:13 Категория: Культура

В прошлые выходные под Белорецком прошёл межрегиональный фестиваль авторской песни «Арский камень». По его итогам лучшим автором песен и обладателем Гран-при была признана Алёна Коновальчик. Под гитару ей аккомпанировал известный многим кыштымцам бард Андрей Девяткин.

– В конкурсных номинациях Алёна не собиралась участвовать, пришлось её уговорить. Своё выступление мы не репетировали. Каждый свою часть учил дома. Она – в Магнитогорске, я – в Екатеринбурге. Встретились лишь за день до выступления, прорепетировали и выступили, – сказал сайту «КР» Андрей Девяткин. – После оглашения итогов конкурса эмоции нас просто захлестнули. Это стало полной неожиданностью для нас. В будущем мы решили добавить количество инструментов, возможно, пригласим к сотрудничеству и других музыкантов.

Андрей Девяткин в Екатеринбург переехал четыре года назад. До этого он 21 год прожил в Кыштыме, работал на скорой помощи. По образованию – детский врач. Музыкой увлечён с детства. Восемь лет обучался игре на гитаре в центре детского туризма.

Он является одним из организаторов слёта авторской песни «Крутые берега» на берегу озера Сугомак. В этом году его провели уже в 17-й раз. Минувшим летом Андрей Девяткин стал лауреатом всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» в городе Кирове.