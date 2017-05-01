Последний звонок в школе № 3, 2017 год
Автор: Елена Скобеюс от Сегодня, 12:55 Категория: Фотогалерея
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Автор: Елена Скобеюс от Сегодня, 12:55 Категория: Фотогалерея
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять болтология Или ссылки закончились Нет уж, раз начал бросаться инфой - делись и дальше Есть что-то про ДОБРОВОЛЬНОЕ вступление инородцев в казаки >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Демагогия Во-первых, к теме разговора не относится Во-вторых, в казаки не вступали, а верстали В-третьих, где документы, что это было не добровольно Особенно с учетом того, что казачье сословие б >>>
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (Гость Вячеслав)
Если они такие известные зачем перечислять где кто участвовал с кем пел кому подыгрывал >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять пустые слова А кинь-ка ссыль на документы которые подтверждают что они добровольно вступили в казаки Или фраза "перевели в казаки" это как бы по своей воле >>>
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (просто кыштымец)
Звёзды Столичные Первый раз вижу и не слышал Лучше, к примеру, назвать статью Каримов споёт свои песни на своей малой родине >>>
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