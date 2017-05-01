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Последний звонок в школе № 3, 2017 год

Автор: Елена Скобеюс от Сегодня, 12:55 Категория: Фотогалерея

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В школах нашего города и посёлках прошли торжества, посвящённые выпускникам 9 и 11 классов. Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева посетила с визитом школу № 3 не случайно – именно это учебное заведение она когда-то окончила.
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