Жителям Кыштыма предлагают поделиться идеями благоустройства города в крупных торговых центрах

Автор: КР от Сегодня, 10:10 Категория: ЖКХ

Вчера дополнительные пункты сбора предложений по выбору общественной территории для её благоустройства в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» открылись в торговых комплексах «Радуга» на улице К. Либкнехта, «Квартал» на улице Возмездия, а также в многофункциональном центре на улице Дёмина и в городской библиотеке имени Бориса Швейкина на улице Республики.

Здесь установлены специальные тумбы, куда можно опускать заполненные бланки с идеями и предложениями. Бланки можно вырезать из сегодняшнего номера газеты «Кыштымский рабочий». Кроме того, ежедневно с 16 до 18 часов до 9 февраля во всех вышеперечисленных пунктах будут дежурить волонтёры.

Они также готовы помочь с заполнением бланков и приёмом предложений. Жители нашего города не заставили себя долго ждать.

Только за вчерашний в торговых комплексах было собрано 249 предложений. Как выяснилось, больше всего кыштымцам не хватает парка, скверов и фонтанов.

По-прежнему в рабочие дни и часы пункт сбора предложений по формированию городской среды работает в кабинете №114 администрации Кыштымского округа. Ваши предложения примут и по телефону управления городского хозяйства – 4-05-51.

Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в первоочередном порядке в 2018-2022 годах.