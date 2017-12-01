В Кыштыме жителям района радиогородка пришлось собираться на работу при свечах, а у школьников отменили первые уроки

Автор: КР от Сегодня, 08:43 Категория: ЖКХ

В шесть часов 55 минут район радиогородка остался без электроснабжения. Жителям улиц Дёмина, Челюскинцев, Карла Либкнехта, Красной Звезды пришлось собираться на работу впотьмах. Без света остались также тринадцатая школа, детские сады № 23, 24, 20, начальная школа-детский сад № 14.

Для учеников первой смены школы № 13 отменены два первых урока. Дети придут на занятия к половине десятого утра.

Как сказал сайту «КР» начальник кыштымского участка «АЭС-Инвест» Вадим Гаврилов, причина аварии до сих пор не установлена.